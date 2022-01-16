بوراس تنفي توقيعها على بيان المطالبة بإيقاف الدبيبة

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نفت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس توقيعها على بيان يطالب بإيقاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وإحالته للتحقيق.

وأكد بوراس في تصريحات صحفية أنها ضد أي شيء يمس المنطقة الغربية حتى لو كانت على خلاف مع أي جهة في غرب ليبيا.

وأشارت إلى أن بيان المطالبة بإيقاف الدبيبة صدر عن 15 نائبا فقط وهدفه تضليل الرأي العام، حسب قولها.

وأضافت النائبة أن هذا البيان غير موفق وتحريضي بخروجه بهذا الشكل وهو متضمن لاسم نائب متوف.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا الخميس، برائتهم مما أسموها بـ “حكومة الفساد” برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد النواب في بيان مشترك أنهم لا يتحملون مسؤلية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها.

وطالبوا بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.