بنزيما : محمد صلاح مفيد لأي فريق في العالم

16 يناير، 2022 11:57 م
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بنزيما ومحمد صلاح
بنزيما ومحمد صلاح

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، إن لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح “لاعب موهوب جدًا” .

وأكد بنزيما أن صلاح أحد أفضل لاعبي العالم، يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم .

وأضاف في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة .. “من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في اللعبة يعمل بشكل جيد”.

تصريحات بنزيما بشأن صلاح أشعلت من جديد التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم المصري إلى ريال مدريد.

هذه التصريحات تأتي بينما يزيد القلق بين جماهير ليفربول، بسبب فشل صلاح حتى الآن في التوصل لاتفاق عقد جديد مع “الريدز” .. بعد أشهر من المفاوضات، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في يونيو المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت في أكثر من مناسبة أن ريال مدريد يسعى للاستفادة من خدمات “مو صلاح”، وأن “هناك اهتماما بالتعاقد معه”.

16 يناير، 2022 11:57 م
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