بفوزه على الخمس.. الأهلي طرابلس يتقدم نحو المراكز الأولى

أخبار ليبيا 24 – خاص

تغلب فريق الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، على ضيفه الخمس بنتيجة 3-1 على أرضية ملعب الجميل في إطار الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبادر الخمس بالتسجيل عبر هدف سجله لاعبه، محمد بوسته، من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

في حين أدرك، عبد الله العرفي، التعادل للأهلي طرابلس من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وبعد ضغط متواصل تمكن الأهلي طرابلس من تسجيل الهدف الثاني عبر لاعبه صالح الطاهر بالدقيقة 71.

في حين أضاف لاعبه أحمد القديري في الدقيقة 89 ليحقق الفريق الفوز الثاني له على التوالي.

وتقدم الأهلي طرابلس بهذا الانتصار للترتيب الثالث في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

في حين تجمد رصيد فريق الخمس عند 6 نقاط في المركز ما قبل الأخير مؤقتا.