المنفي يبحث التطورات السياسية مع أعضاء الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية. وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث المنفي وبحسب صفحة المجلس الرئاسي على الفيسبوك إلى موضوع المصالحة الوطنية. ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

كما بحث المنفي ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، وتم مناقشة الأوضاع في السجون. والإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج. وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وأكد المنفي على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان. بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.

وحول الأوضاع السياسية كانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز. قد أعربت عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية حتى شهر يونيو المقبل.

وأكدت في مقابلة مع الأناضول. أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد.

وأشارت ويليامز. إلى أن مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفّرت مظلة دولية ساهمت في الجمع بين الليبيين.

وذكرت. أن الأمم المتحدة هي الفاعل الأكثر نزاهة في هذه العملية. التي تمكنت من الجمع بين الأطراف الليبية تحت سقف واحد.

ولفتت. إلى أن البرلمان الليبي أنشأ لجنة لوضع خارطة طريق من خلال التشاور مع الجهات الفاعلة بالبلاد. ومن المتوقع أن تقدّم تقريرها إضافة إلى حزمة من التوصيات للبرلمان في 25 يناير الجاري.