الصين..صناعة روبوت يمكنه قراءة الأفكار بدقة

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قال فريق من جامعة “تشاينا ثري غورغس” في ورقة بحثية، إن “روبوتاً” مدرّباً راقب إشارات دماغ وعضلات زميل له في العمل للتنبؤ بالاحتياجات في عملية التصنيع.

وأضاف الباحثون في الصين، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست”، أنهم طوروا “روبوتاً” صناعياً يمكنه قراءة أفكار زميل العمل بدقة بنسبة 96 في المئة.

وأكدوا أن “الروبوت” لم يراقب موجات دماغ العامل وحسب، بل قام بجمع الإشارات الكهربائية من العضلات، وعمل “الروبوت” مع العامل بسلاسة لتجميع منتج معقد.

ومع ذلك، كانت إشارة الدماغ ضعيفة للغاية، ولكي يحصل “الروبوت” على رسالة واضحة، سيحتاج المتطوع إلى التركيز بشدة على العمل الذي يقوم به.

لكن معظم العمال كانوا مشتتين بأفكار أخرى بعد أن عملوا على وظيفة التجميع المتكرر لفترة طويلة من الوقت، كما قال الباحثون.

في المقابل، كانت إشارات العضلات، التي تم جمعها بواسطة عدد قليل من أجهزة الاستشعار الملتصقة بالذراع، أكثر استقراراً.

وعلى الرغم من أن الغرض كان الكشف عن الإرهاق أو الاكتئاب أو العلامات العقلية الأخرى التي قد تؤثر في كفاءة العمل أو السلامة، إلا أن النقاد حذروا من مخاوف الخصوصية.

ففي الولايات المتحدة، أدى استخدام “الروبوتات” إلى خفض رواتب العمال الصناعيين، وفقاً لدراسة أجرتها الرابطة الاقتصادية الأميركية في عام 2019.

ووجدت بعض الدراسات التي أجراها باحثون صينيون في مناطق اقتصادية كبرى مثل دلتا نهر اللؤلؤ ظاهرة مماثلة.

في حين أشارت دراسة أجراها باحثو جامعة بكين، الشهر الماضي، إلى أن التطبيق الشامل لـ “الروبوتاتِ” ساعدت المصانع الصينية على إنتاج المزيد من المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية.