الصغير: جلسة النواب المقبلة ستكون بحضور المفوضية والأحوال المدنية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إن جلسة مجلس النواب ستكون بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

وأوضح الصغير لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن الجلسة ستكون برئاسة المستشار عقيلة صالح.

مشيرا أنها ستكون لسماع توضيح رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول الأرقام الوطنية المزورة، وما يشوبها من شبهات.

كما سيتم الاستماع لإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، حول العملية الانتخابية.