الشؤون الاجتماعية: منحة الأبناء ستصرف قريبا

أخبار ليبيا24

أكدت، وزارة الشؤون الاجتماعية أن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام الماضي ستكون في حسابات مستحقيها الأيام القريبة القادمة.

وقالت الوزارة، إن العمل شارف على الانتهاء على ضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين بما يحقق التقليل من الملاحق والتظلمات.

إشاعات

وأضافت الوزارة، أنها تفند ما ينشر عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي من إشاعات مغرضة. وأخبار كاذبة حول امتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021. ونبّهت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة.

يأتي ذلك بينما أصدر، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية، بصرف منحة الأبناء المقررة عن أشهر أكتوبر وفبراير وديسمبر من العام 2021.

وطالب الدبيبة، الوزيرة بإحالة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021 إلى حسابات مستحقيها خلال هذا الأسبوع. ودعا الدبيبة، وزيرة الشؤون الاجتماعي بإيضاح أسباب تأخر صرف المنحة حتى تاريخ القرار.