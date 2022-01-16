استطلاع| رفض واسع لقانون مجلس النواب بتعديل سن التقاعد ليكون 70 عامًا

أخبارليبيا24- استطلاع

أصدر مجلس النواب الأيام لقليلة الماضية وتحديدًا في 05 يناير الجاري قانونًا يقضي برفع سن التقاعد إلى 70 عامًا.

وحدد القانون 3 حالات للتقاعد عند سن 60 عاما وهي العاملات من النساء والرجال العاملين في الأعمال، أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح.

كما حدد القانون الرجال العاملين في الأعمال العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون.

وحول هذا القانون سألت “أخبارليبيا24” متابعيها عن رفضهم أو قبلوهم لهذا القانون وكانت معظم الردود رافضة وأخرى تتهكم على القانون وتسخر منه كلا بطريقته.

ويقول السنوسي الشريف :”ضد.ضد.ضد”، ويقول Helmi Almokadmy :”طبعا أنا ضد هذا هبال وعقيلة هبل في عقله”.

وأيضًا Naser Ebrahim يقول :”ضد، هذا قانون يراد به تمديد لعزايز البرلمان باش تستمر منحة 16 ألف دينار .والعقل المدبر المومياء عقيلة منتهي الصلاحية”.

ويقول Salem Melad :”أناعمري 59 ونيتي في العام الجاي نتقاعد، الله يقصر عمرهم يارب”.

وتؤكد شمس الأصيل :”ضد هذا القرار على قياسهم، طز فيكم”، كذلك الواثق بالله يقول :”ضد التمديد لا لا لا لا لتمديد”.

ويرى مهند مهند الرقيعي :”عقيلة صالح مريض نفسي، ضد هذا القانون”، وناصر سلطان يقول :”يا عالم من يعيش ومن يموت عالم طماع”.

هاشم الرواف ارحيم يرفض القانون ويقول :”ضد، وأنا مع إنقاص سن التقاعد إلى 55 سنة مثلا”.

أما يوسف اللافي يعتقد أنه لا أحد يهتم لرأيهم فيقول :”راينا امتى ياخذوا فيه مدايرين ما يبو”.

الشامي فتحي يقول :”مازال فيها مع أو ضد صدر القرار ولا ينفع بكاء بعد سكب اللبن”.

ويقول فرج مناني :”القرار اللي صدر يحق لي خدم عشرون سنة فما فوق يتقاعد سواء موظف يعمل في وزارة أو شركة هو لي يجري عليه النواب ليضمن كل منهم مرتب تقاعدي بجميع مزايا الوظيفة”.

ويضيف مناني متسائلًا :”أما تمديد سن التقاعد إلى70 من اللي يبي يعمل لسن السبعين”.

ويؤكد رافع عمر محمد :”لابد أن يكون قانون التقاعد65 سنة للرجال والنساء60 سنة لأن المشرع يريد راحة للمتقاعد بعد بلوغه سن التقاعد”.

ويضيف رافع :”الإنسان يريد أن يتمتع بباقي حياته الاجتماعية والدينية بالذهاب للحج والعمرة وكذلك إعطاء فرصة للشباب من التعيين في الوظيفة العامة وأن يكون بيت للخبرة والاستفادة من المتقاعدين كل حسب تخصصه”.

ويقول A Damdoom Damdoom :”ضد علشان أنفسهم داروا القرار”.

Aĺ Mokhtar AL Tarshàni يؤكد بالقول :”قانون غلط لابد أن نفتح المجال للشباب للعمل”.

ويضيف :” قانون بهذه الطريقة سيسبب تضخم بطالة للعمل إذا كان كل موظف بقي 70 سنة لابد من تعديل القانون حسب النظم العالمية 50 للعسكريين 55 للمدنيين”.

ويعتقد راشد عبدالرزاق أنه قرار غير صحيح ويقول :”قرار نهائى مش فى مكانه، شوف من يستفيد أصحاب الكراسى لا أكثر ولا أقل”.

وتسخر Om Motaz من القانون بالقول :”االمفروض 100 لأن 70 شوية قاعد شباب”، وكذلك أبو محمد يرى أنه :”قانون غبي صدر من مجموعة أغبياء لايبحثون إلا لمصالحهم”.

ويقول رجب قزقيز :”ضد القانون، من الواجب إتاحة الفرصة أمام الموظفين لأخذ مناصب قيادية عليا وفتح أعمال جديده للشباب في العمل”.

وأضاف رجب :”من المفروض في ليبيا سن التقاعد من الخمسة والخمسين، علي شان يتمتع المتقاعد في آخر حياته ويعيش باقي عمره مرتاح البال”.

ويعتقد البحر الأحمر أنه قانون للطمع في السلطة ويقول :”من ليبيا يأتي الجديد، لأن مجلس النواب والدولة اتفقوا على البقاء في السلطة، لأن الشعب سلبي والنوم في العسل”.

ويؤكد بشير عبدالعزيز :”ضد، الإنسان متوسط عمره من الستين إلى السبعين لله العلم من قبل ومن بعد، معناها من العمل إلى المقبرة”.

وتعترض بصراحة راحة وتقول :”مع، والمفروض ترك الحرية للشخص في التقاعد، ليبيا محتاجة للخبرات التي قضت فترة في العمل”.

وتضيف :”أجيال الآن أغلبهم شهائد تجارية وإن لم تكن تجارية ناجحون بالغش في الامتحانات الإملاء والكتابة يجهلها كيف تريد منه أن يقود ويعمل الخبرات تظل سند لهولاء”.

ويؤكد Omar Elghariani :”قانون التقاعد تم دراسته منذ زمن بناء على عدة معطيات منها إتاحة فرصة للأجيال المتابعة للعمل، المهم إنني أرى القانون الأول الذي حدده هو أكثر عقلانية”.

ويقول Fouad Saleh Ali :”مع لأن فيه مزايا زي التقاعد الاختياري20سنة ونظام التقاعد يشمل الإتنين عمل الدولة و الخاص”.

ويرى جهاد محمد :”موضوع سن التقاعد موضوع شائك ومتداخل، فمن يصدر بحقه قرار التقاعد يشعر أنه موت قبل موعده” .

ويضيف :”ومن جهة أخرى على الموظف أن يغادر ليترك المجال لغيره في العمل، الأمر يحتاج لدراسات معمقة لتقريب وجهات النظر”.

ويؤكد جابر عثرات الكرام :”طريقة جيدة لصندوق التقاعد يقعد يخصم في الاشتراكات لين يموت الموظف دون أن يصرف له الصندوق راتب تقاعدي وبذلك يحافظ الصندوق على أمواله، حيث أن متوسط الأعمار عندنا ٦٥ سنة (تفكير عقيم)”.

ويقول محمد الغزاوي :”المفروض حسب الحاله الصحيه للمستخدم إذا كان حالته الصحية سليمة وتسمح له بالاستمرار في العمل ونوع الوظيفه التى يؤدي فيها الموظف عمل إداري لا مانع من التقاعد في سن 70 سنة”.

ويضيف الغزاوي :”اما العمل الإنتاجي تكون سن التقاعد 65 سنة هدا حسب رأبي الشخصي ويستثنى من ذلك الحالات الصحية”.