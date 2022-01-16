انفوجرافيك | أقوى جوازات السفر لعام 2022

16 يناير، 2022 9:57 م
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أقوى جوازات السفر
أقوى جوازات السفر

أخبار ليبيا24 – انفوجرافيك

نشرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة “هينلي وشركاءه”، التقرير الأول لعام 2022 بشأن أقوى جوازات السفر

1- اليابان وسنغافورة (192 وجهة سفر)

2- ألمانيا وكوريا الجنوبية (190)

3- فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا (189)

4- النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، والسويد (188)

5- أيرلندا والبرتغال (187)

6- بلجيكا، ونيوزيلاندا، وسويسرا، والنرويج، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة (186)

7- جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، وأستراليا، وكندا (185)

8- بولندا وهنغاريا (183)

9- ليتوانيا وسلوفاكيا (182)

10- إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا (181)

أقوى جوازات السفر

16 يناير، 2022 9:57 م
4

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