انفوجرافيك | أقوى جوازات السفر لعام 2022
أخبار ليبيا24 – انفوجرافيك
نشرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة “هينلي وشركاءه”، التقرير الأول لعام 2022 بشأن أقوى جوازات السفر
1- اليابان وسنغافورة (192 وجهة سفر)
2- ألمانيا وكوريا الجنوبية (190)
3- فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا (189)
4- النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، والسويد (188)
5- أيرلندا والبرتغال (187)
6- بلجيكا، ونيوزيلاندا، وسويسرا، والنرويج، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة (186)
7- جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، وأستراليا، وكندا (185)
8- بولندا وهنغاريا (183)
9- ليتوانيا وسلوفاكيا (182)
10- إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا (181)