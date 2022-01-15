وفاة المدرب هشام أبو الخيرات ونادي الاتحاد يوقف نشاط كرة السلة حدادا

15 يناير، 2022 10:35 م
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وفاة المدرب الوطني لكرة السلة هشام أبو الخيرات
وفاة المدرب الوطني لكرة السلة هشام أبو الخيرات

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي الاتحاد بشكل رسمي إيقاف نشاط لعبة كرة السلة بجميع فئاتها حدادا على وفاة المدرب الوطني، هشام أبو الخيرات، الذي توفي اليوم السبت بعد معاناة مع المرض.

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد والأسرة الرياضة الليبية وفاة أبو الخيرات.

ويعد المدرب الراحل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في كرة السلة الليبية. حيث يعتبر من أبرز لاعبي كرة السلة، كما أنه تولى تدريب المنتخب الوطني تحت 18 سنة.

كما درّب العديد من الفرق الرياضية بعدد من الأندية آخرها نادي المدينة.

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15 يناير، 2022 10:35 م
19

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