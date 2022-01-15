نورلاند: الانتخابات الليبية تتطلب شفافية مع الناخبين

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الأمريكي ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الانتخابات تتطلب الشفافية مع الناخب الليبي.

وجاء وفق تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا خلال لقاء عقده نورلاند مع عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وافية سيف النصر.

وأشار نورلاند أنه استمع إلى وجهات نظرها حول كيفية تحفيز العملية الانتخابية في ‎ليبيا.

وشدد نورلاند على أن الانتخابات تتطلب الشفافية مع الناخبين.

وقال: “يستحق جميع الليبيين، ولا سيما ملايين الناخبين المسجلين، سماع المزيد عن الخطوات التالية من القادة السياسيين الليبيين”.