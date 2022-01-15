مرتضى كارنفيل: ليبيا الشريك التجاري الثاني لتركيا في أفريقيا بعد مصر

15 يناير، 2022 12:08 ص
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مرتضى كرانفيل
مرتضى كرانفيل

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كارنفيل، إن ليبيا هي الشريك التجاري الثاني لتركيا في أفريقيا بعد مصر.

وأضاف كارنفيل في تصريحات صحفة أن ليبيا بلد لا يوجد فيه إنتاج، ويتعين عليه الاستعانة بمصادر خارجية لعدد من احتياجاته.

وأوضح أن الصادرات بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2021، مؤكدًا أن الصادرات التركية إلى ليبيا ازدادت في 2021 بنسبة 64.9% مقارنة بالعام السابق.

وذكر أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا إلا من خلال الاستثمار. داعيًا الشركات التي تريد الانفتاح على أسواق جديدة التفكير في ليبيا المليئة بفرص الاستثمار.

وأشار رئيس المجلس إلى أن عدد من مواد الإنتاج في ليبيا أرخص من الصين نفسها. وقال :”إذا ركزنا على المناطق التي تُستخدم فيها المواد الخام في ليبيا فيمكننا الإنتاج بتكلفة أقل بـ 50 % من منافسينا في العالم”.

15 يناير، 2022 12:08 ص
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