“لادا” الروسية تكشف عن نموذجها الأحدث من مركبات Niva
أخبارليبيا24
كشفت شركة “أوتوفاز” المصنعة لسيارات “لادا” الروسية عن نموذجها الأحدث من مركبات Niva رباعية الدفع.
وحصلت النماذج الجديدة من هذه السيارة على بعض التعديلات التي طالت تصميم الهيكل الخارجي.
وجهزت ممتصات الصدمات وحجرات العجلات وبعض أجزاء الوجهات بإطارات بلاستيكية سوداء لحمايتها من الخدوش والصدمات وعوامل الرطوبة.
وحميت المرايا الجانبية وقبضات الأبواب بطبقات من البلاستيك أيضا.
وأتت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 180 سم، ارتفاعه 165 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 245 سم.
وجهّزت بعدة وسادات هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وشاشة لمسية كبيرة للتحكم بخصائص المركبة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.
وزودت السيارة كذلك بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.
وستطرح المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بسعة 1.7 ليتر عزمها يعادل 85 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات.