الداخلية تؤبن العميد ميلود المريمي بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكيل وزارة الداخلية السابق العميد ميلود جواد المريمي بمدينة طبرق .

وألقيت كلمات التأبين باسم وزارة الداخلية ومديريات الأمن وباسم عدد من الأقسام الأمنية التي عمل بها الفقيد .

وقد تم تسليم عدد من الدروع وشهادات التقدير من وزارة الداخلية ومن عدد من المديريات الأمنية بالمنطقة الشرقية.

يشار أن الفقيد العميد ميلود جواد المريمي قد كلف في السابق مديرًا لمنفذ مطار طبرق الدولي .. ومديرًا لأمن طبرق ووكيلا لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة .. وبعدها تعرض لمرض عضال وتوفي في العاصمة المصرية القاهرة ودفن أمس بمقبرة طبرق الإسلامية في جنازة رسمية بحضور كبير من الأجهزة الأمنية والمدينة .

وحضر حفل التأبين العميد جمال المسماري رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، وعدد كبير من رجال مديريات الأمن بامساعد وبئر الأشهب وطبرق .. وعدد كبير من الضباط من مديرية الأمن بجميع أقسامها ووحداتها وحضور كبير من الحكماء وأعيان منطقة طبرق بكل تركيباتها .