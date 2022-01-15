الصغير يكشف لأخبار ليبيا 24 جدول بنود أعمال جلسة النواب المقبلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن جلسة مجلس النواب ستكون الإثنين المقبل وبرئاسة المستشار عقيلة صالح .

وأوضح الصغير، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أنه سوف يتم استدعاء كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

وذكر أن رئاسة مجلس النواب وأعضائه سيستمعون لتوضيح رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول الأرقام الوطنية المزورة .

وأضاف أنه أيضًا سيتم الاستماع لإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح حول العملية الانتخابية.

وكشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الجلسة المزمع عقدها الإثنين المقبل ستُخصص لبحث مسألة تعيين رئيس جديد للحكومة .. خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل المنصب حالياً بصفة مؤقتة بعد سحب الثقة منه.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا النواب لجلسة الإثنين القادم، دون أن يُعلن جدول أعمالها، حيث رشحت مصادر أن يكون من ضمنها تحديد مصير لجنة خارطة الطريق البرلمانية.

والتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بحضور أعضاء مجلس النواب المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر وخالد الأسطى.

وخلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامة عقيلة صالح في مدينة القبة .. بحث الجانبان مستجدات العملية السياسية، لإيجاد أرضية توافقية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار .