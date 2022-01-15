الوطنية لحقوق الإنسان قلقة من  استخدام القوة المفرطة مع مهاجرين في طرابلس

15 يناير، 2022 12:23 ص
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الوطنية لحقوق الإنسان
الوطنية لحقوق الإنسان

أخبارليبيا24

عبرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية ضد المهاجرين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بطرابلس.

وأعربت اللجنة في بيان لها، عن إدانتها لاستمرار التعاطي الأمني العنيف مع هؤلاء المهاجرين غير القانونيين.

وأكدت اللجنة أن القوانين الدولية تلزم بمراعاة أوضاع طالبي اللجوء وتسهيل إجراءاتهم في حال وجودهم في الأراضي الليبية.

وأشارت إلى أن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي صادقت عليها الدولة الليبية تؤكد على أن الدولة تكفل حق اللجوء ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

وأكدت أن واقعة فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين التي قام بها جهاز الهجرة غير الشرعية وكتيبة فرسان جنزور تتنافى مع توصيات النائب العام.

وأوضحت اللجنة أن توصات النائب العام شددت على أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الاستثنائي الذي يمر به المهاجرون.

وكان جهاز الهجرة غير الشرعية وكتيبة فرسان جنزور فضوا فجر ليلة الثلاثاء اعتصام المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أممقر المفوضية في طرابلس.

15 يناير، 2022 12:23 ص
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