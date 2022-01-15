المنقوش تتفقد مركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة

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أجرت، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طـرابلس.

وقالت الخارجية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم جهود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين.

وأضافت، أن المنقوش ناقشت مع محمد سالم الخوجة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أهـم التحديات التي تواجه عمل الجهاز.

1/5 #طرابلس | قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة #نجلاء_المنقوش اليوم السبت بزيارة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طـرابـلـس،في إطـار دعـم جـهـود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين. pic.twitter.com/FvH2KkKPht — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) January 15, 2022

وقالت، كما ناقشت المنقوش مع الخوجة، البرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين إلى ليبيا وسبل رعاية الموجودين منهم بمراكز الإيواء ومراعاة أوضاعهم الإنسانية. مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.