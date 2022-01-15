المنقوش تتفقد مركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة

15 يناير، 2022 9:12 م
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أخبار ليبيا24

أجرت، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طـرابلس.

وقالت الخارجية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم جهود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين.

وأضافت، أن المنقوش ناقشت مع محمد سالم الخوجة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أهـم التحديات التي تواجه عمل الجهاز.

وقالت، كما ناقشت المنقوش مع الخوجة، البرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين إلى ليبيا وسبل رعاية الموجودين منهم بمراكز الإيواء ومراعاة أوضاعهم الإنسانية. مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.

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15 يناير، 2022 9:12 م
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