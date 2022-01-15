ليبيا تقرر التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوة بزميله الليبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية السفير أحمد الديك، أن سفارة دولته لدى ليبيا تواصل متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا .. وتقوم بعقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء الليبيين والجهات الليبية الرسمية ذات الاختصاص بهدف توفير أفضل شروط الاقامة لأبناء الجالية، وتقديم أفضل الخدمات لها على الأصعدة كافة.

وأضاف السفير الديك أن السفارة “أبلغتنا بقرار السلطات الليبية المختصة التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوةً بزميله الليبي .. حيث تم إدراج زيادة مرتبات للمعلمين الفلسطينيين لراتب شهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهر 10 و11 .. ليصبح راتب المعلم الفلسطيني نفس راتب المعلم الليبي.

ومن جهةٍ أخرى، تتابع السفارة عملية تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين الى ليبيا، بما في ذلك حملة جواز السفر الدبلوماسي.”

وأثنى السفير الديك على جهود السفارة المبذولة في هذا الاطار .. وأكد على شكر دولة فلسطين وتقديرها للمواقف الليبية الداعمة لحقوق شعبنا ولجميع التسهيلات التي تقدمها للجالية الفلسطينية.