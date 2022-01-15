اللافي لـ عقيلة: الرئاسي يدعم إجراء انتخابات وفق أسس قانونية ودستورية متينة

15 يناير، 2022 9:48 م
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أخبار ليبيا24

قال، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، إنه أكد لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، وفق أسس قانونية ودستورية متينة.

وأضاف اللافي، أنه بحث مع عقيلة صالح في القبة سبل دعم العملية السياسية في ليبيا والدفع بالمسار الانتخابي.

وقال، تناولنا ملف المصالحة الوطنية، التي يعمل الرئاسي على إنجاحها.

وأضاف، أن عقيلة أكد على دعم جهود المجلس الرئاسي من خلال إصدار قوانين تساعد في نجاح مشروع المصالحة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على التشاور والتواصل المستمر في هذا الشأن.

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15 يناير، 2022 9:48 م
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