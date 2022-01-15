اللافي لـ عقيلة: الرئاسي يدعم إجراء انتخابات وفق أسس قانونية ودستورية متينة

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قال، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، إنه أكد لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، وفق أسس قانونية ودستورية متينة.

وأضاف اللافي، أنه بحث مع عقيلة صالح في القبة سبل دعم العملية السياسية في ليبيا والدفع بالمسار الانتخابي.

2-1 بحثتُ اليوم في لقاء إيجابي مع رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي، وأكدنا على التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، وفق أسس قانونية ودستورية متينة. pic.twitter.com/2Kx2hErFvx — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) January 15, 2022

وقال، تناولنا ملف المصالحة الوطنية، التي يعمل الرئاسي على إنجاحها.

وأضاف، أن عقيلة أكد على دعم جهود المجلس الرئاسي من خلال إصدار قوانين تساعد في نجاح مشروع المصالحة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على التشاور والتواصل المستمر في هذا الشأن.