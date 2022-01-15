الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة

15 يناير، 2022 10:00 ص
0

أخبارليبيا24_متابعات

أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الجمعة المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة وادي الربيع. الممتد من جزيرة عودة الحياة إلى جزيرة السلام. ضمن خطة عودة الحياة ، بحضور عدد من الوزراء ، وعميد البلدية المكلف ، ومدير شركة الأشغال العامة ، وبعض أهالي المنطقة.

وأكدت صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على فيسبوك أن مدير شركة الأشغال العامة. أعلن خلال مراسم الافتتاح بأن المرحلة الثالثة من المشروع سيتم افتتاحها الشهر القادم. في السابع عشر من فبراير .

وقدم عميد البلدية درع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تقديرا لجهوده المبذولة من أجل الإسهام في التخفيف من معاناة المواطن.

ويذكر ان المشروع دشن بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس. حيث تم أفتتاح المرحلة الأولى منه شهر أكتوبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من الصيانة وإعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة للدبيبة للاطلاع على الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حيث استمع إلى ملاحظات نزلاء وموظفي الدار على أعمال التطوير.

وبحسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، كان الدبيبة في زيارة سابقة للدار قد أعطى تعليماته بالصيانة العاجلة لمرافق الدار حرصًا على راحة النزلاء.

وفي وقت سابق قال الدبيبة إن وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة، متهمًا إداراتها برفض التغيير.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن القطاع يعاني من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد.

الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة
الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة
15 يناير، 2022 10:00 ص
0

مقالات ذات صلة

الوطنية لحقوق الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان قلقة من  استخدام القوة المفرطة مع مهاجرين في طرابلس

15 يناير، 2022 12:23 ص
مرتضى كرانفيل

مرتضى كارنفيل: ليبيا الشريك التجاري الثاني لتركيا في أفريقيا بعد مصر

15 يناير، 2022 12:08 ص
مصطفى صنع الله

صنع الله: نهاية 2021 سجلت انتعاشةً وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية

14 يناير، 2022 11:48 م

اللافي ونورلاند يؤكدان على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم

14 يناير، 2022 11:23 م
زر الذهاب إلى الأعلى