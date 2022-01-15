الحبري يطالب بتفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

شارك نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد .. والذي يأتي برعاية مصرف ليبيا المركزي بنغازي وبإشراف مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي.

وأكد الحبري اليوم السبت على أن الطبقة السياسية الحالية بشكل عام لم تبدي اهتماماً بمستقبل الاقتصاد الحالي .. مشيراً إلى أنه تم ضياع نصف احتياطات الدولة .

إصلاح القطاع المصرفي

حيث طالب بالبدء في إصلاح القطاع المصرفي، وكذلك ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 1 لسنة 2013، وإعادة تفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية.

ودعا إلى تشكيل لجنة علمية هدفها التطوير الاقتصادي للاقتصاد الليبي .. ومشيراً في الوقت نفسه بأنه لن يكون هناك إصلاح دون وجود إرادة سياسية واعية خالية من الفساد وهدفها الوطن.

الطبقة السياسية

وأشار إلى بعض النقاط الهامة التي رآها من خلال منصبه الوظيفي كنائب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي .. قائلاً “لاحظنا أن الطبقة السياسية بشكل عام لم تبلي اهتماما بمستقبل الاقتصاد الحالي فما بالك بتنوعه .

وأوضح أنه حتى اليوم ضاعت نصف احتياطات الدولة، فهل ننتظر ضياع ما تبقى .. مشيرًا إلى عدم وضوح عمل صندوق الأجيال للمؤسسة الليبية للاستثمار وغياب كلي للشفافية حول وضعه المالي وتركيبته الهيكلية .

أمواج الأهواء

وذكر نائب المحافظ أن الشركات القابضة ذات أوعية مالية مرتفعة تتقاذفها أمواج الأهواء، بما يستلزم إعادة هيكلتها التمويلية لصالح أبناء المجتمع، الذين يمثلون المستهدف النهائي لخدماتها و مصدر إيرادها، العمل على تصفية صناديق القطاع العام، التي باتت تأكل الأخضر واليابس لعدم الحاجة اليها ؛ فلقد فشلت طوال خمسون عاما، بما يستلزم خصخصتها على أسس علمية صحيحة، ومن مكاتب إستشارية عالمية ؛ لأن تمثل قاطرة التنويع الكثير و المؤثرة).