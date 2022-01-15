رولز رويس .. إصدار خاص من 5 سيارات بألوان فريدة

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كل سيارة من سيارات رولز رويس مميزة، لكن بعضها لافت أكثر من البعض الآخر. تضيف طرازات بلاك بادج، على سبيل المثال، المزيد من القوة واللمسات الخارجية الداخلية الخاصة. إذا كنت عميلاً مميزًا حقًا، فإن رولز رويس ستبني لك نموذجًا خاصًا مثل نيون لايت إديشن فوق عجلات بلاك بادج.

في الآونة الأخيرة، طلب وكيل بيع في موسكو، مجموعة مخصصة من رولز رويس كالينان بلاك بادج بعدة ألوان. والنتيجة هي مجموعة رولز رويس كالينان بلاك أند برايت Cullinan Black and Bright Collection، وهي مجموعة مخصصة من خمس سيارات تباع فقط في روسيا.

الألوان الخمسة

الألوان الخمسة هي: Magma Red (الأحمر الكستنائي)، وForge Yellow (أصفر)، وTwilight Purple (توايلايت فيوليت هو لون أرجواني ملكي مشبع)، وTurchese (فيوزي فاتح)، Orange Metallic (أوارنج ميتاليك). لا ظلال مملة مثل الأبيض أو الفضي .

بصرف النظر عن الألوان النجمية، حصلت مجموعة رولز رويس بلاك أند برايت على ترقيات من كالينان بلاك بادج، وهذا يعني أن محرك V12 سعة 6.75 لترًا مزدوج الشاحن التوربيني قد تم ضبطه لإنتاج 600 حصان و664 رطل قدم من عزم الدوران.

ألياف الكربون

في الداخل، تتميز كل سيارة بألياف الكربون الخاصة من رولز رويس، والتي تستغرق 21 يومًا لتصنيعها بسبب عملية الطلاء المعقدة التي تنطوي على ست طبقات.

علاوة على الحرفية التقليدية لألياف الكربون، زينت المجموعة بخطوط فريدة على لوحة العدادات لتتناسب مع اللون الخارجي. إلى جانب الجلد الجريء المطابق للخارج .

سعر مرتفع

تأتي جميع السيارات الخمس مع لوحة على عتبة الباب كتب عليها “بلاك أند برايت. تصميم خاص لرولز رويس موتور كارز موسكو”.

لسنا متأكدين من المبلغ الذي سيتقاضاه الوكيل مقابل طرازات الإصدار الخاص هذه. ولكن علينا أن نتخيل أن الطلاء المفصل والمفروشات الداخلية ليست رخيصة من رولز رويس.

علماً أن طراز كالينان بلاك بادج “القياسي” يكلف بالفعل 382 ألف دولار. لذلك، نتخيل أن السيارات قد تكلف 500 ألف دولار.