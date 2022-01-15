إحباط محاولة خطف مقيم مصري في صبراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة من أحبط محاولة خطف مقيم مصري في المدينة .

وقال مدير مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد شتيوي لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت .. إن عناصر الأمن تمكنوا من تحرير المختطف الذي كان مكبل اليدين، في سياره جيب سوداء اللون، لغرض طلب فديه من أصدقاءه من العماله الوافدة.

وأوضح شتيوي، أن تم القبض على المتهم في واقعة الخطف داخل السيارة وتمت مصادرة سيارته .. بينما لاذ شريكه بالفرار .

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تتعقب الجاني الثاني للقبض عليه، موضحًا أن تم التحقيق مع المقبوض عليك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكانت مديرية أمن صبراتة، تمكنت من ضبط شخص يمتهن ترويج المخدرات وبيع الخمور، نهاية العام الماضي، وبحوزته قنبلة يدوية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أعضاء وحدة الترحي والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة .. تمكنوا من ضبط المدعو “ح أ أ” على متن مركبة آلية نوع شفروليه معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية.

وأشارت الوزارة أن الشخص مطلوب على ذمة عدد من قضايا السطو المسلح في دائرة اختصاص مركز شرطة “العلالقة” بمدينة صبراتة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.