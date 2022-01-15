ارتفاع في القيمة السوقية لعملة دوجكوين بعد تغريدة ماسك

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شهدت العملة الرقمية “دوجكوين” ارتفاعا في قيمتها السوقية، بعد تغريدة من الملياردير، إيلون ماسك، ‏بشأنها.‏

وأعلن ماسك في تغريدته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن شركته “تسلا” ستبدأ في قبول عملة “دوجكوين” لشراء بعض منتجاتها.

وعقب إعلان إيلون ماسك، ارتفع سعر “دوجكوين” بنسبة 16 في المئة عند نحو 0.20 دولار، وفقا لموقع “CoinMarketCap” الخاص بالعملات الرقمية.

ومن منتجات “تسلا” المتاحة للشراء بواسطة عملة “دوجكوين” عبر موقعها الرسمي: “سايبر سكواد” للأطفال، والتي يتم بيعها مقابل 12020 دوج، ومشبك حزام “غيغا تكساس” مقابل 835 دوج، وصفارة “سايبر” مقابل 300 دوج.

يشار إلى أن إيلون ماسك من أبرز الداعمين لعملة “دوجكوين”. وهي عملة يابانية مشفرة تحت عنوان “شيبا إينو”، والتي بدأت على شكل مزحة في عام 2013.

وقال ماسك في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية. في شهر أكتوبر الماضي: “الكثير من الأشخاص الذين تحدثت إليهم على خطوط الإنتاج في “تسلا” أو بناء الصواريخ في شركة “سبيس إكس” يمتلكون عملة “دوجكوين”. إنهم ليسوا خبراء ماليين أو خبراء تقنيين في وادي السيليكون. ولهذا السبب قررت دعم “دوجكوين”، شعرت وكأنها العملة المشفرة المفضلة للشعب”.

وبدأت شركة “تسلا” في قبول عملية “بيتكوين” لشراء سياراتها الكهربائية في مارس 2021. لكنها أوقفت البرنامج في مايو بسبب مخاوف بشأن تأثيرها البيئي.

وأكد الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية “لا تزال تعمل من خلال الكثير من ‏التحديات” مع الحكومة الهندية. قبل إطلاق مشروع منتظر هناك.‏