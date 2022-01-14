مواجهات نارية بأمم أفريقيا في سباق التأهل لدور الـ16

14 يناير، 2022 12:20 م
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أخبار ليبيا24

تجرى اليوم الجمعة أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

ولحساب المجموعة الثانية سيتواجه في اللقاء الأول منتخبا السنغال وغينيا، وفي اللقاء الثاني منتخبا مالاوي وزيمبابوي.

فيما سيتقابل لحساب المجموعة الثالثة كل من المغرب أمام جزر القمر والغابون أمام غانا.

ويطمح كل من منتخبا السنغال وغينيا إلى الانفراد بصدارة المجموعة الثانية، حيث يحمل كل منهما في رصيده 3 نقاط تحصلا عليهما بعد فوزهما في مستهل مواجهات المجموعة.

وتواجه المنتخبان من قبل في ست مواجهات، حققت فيها السنغال الانتصار في خمس مباريات، وتعادلت في لقاء وحيد.

بينما يطمح كل من منتخبا مالاوي وزيمبابوي إلى تحقيق الفوز وتحقيق أول نتائج إيجابية لهما في البطولة بعد خسارتهما في مواجهتهما السابقة.

معركة كروية بين غانا والغابون

وفي المجموعة الثالثة، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة جزر القمر. حيث يدخل المغاربة بمعنويات مرتفعة بعدما استهلوا مشوارهم في البطولة بفوز على غانا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويتطلع أسود الأطلس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب نحو التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا.

ولحساب نفس المجموعة ستقام مباراة مثيرة للغاية بين الغابون وغانا على ملعب أحمدو أهيدجو.

وسيقاتل منتخب غانا الذي خسر لقائه الأول أمام المغرب من أجل الفوز على الغابون التي سبق لها أن فازت على جزر القمر في الجولة الأولى.

خسارة غانا أمام الغابون ستكلفهم الخروج من البطولة القارية في نسختها الثالثة والثلاثين.

 

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14 يناير، 2022 12:20 م
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