من البوابة الخلفية.. لعبة فورت نايت تعود مجددا إلى الآيفون

أخبار ليبيا 24

تعد لعبة فورت نايت واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم وتمت إزالتها من متجري الآب ستور وجوجل بلاي منذ منتصف عام 2020.

وأعلنت شركة نيفيديا بشكل مفاجئ أن لعبة فورت نايت ستعود مجدداً إلى الآيفون والأيباد – وكذلك الأندرويد – من خلال بوابة الألعاب السحابية الخاصة بها GetForce Now.

البث من متصفح الويب

وتعد خدمة GetForce Now مثلها مثل باقي خدمات الألعاب السحابية تقوم ببث الألعاب من خلال متصفح الويب وتعتمد في تحميلها وتشغيلها على خوادم بمواصفات متقدمة أي أن المستخدم لا يكون بحاجة إلى تحميلها على جهازه.

بهذه الطريقة لن تكون اللعبة متواجدة على متجر الآب ستور بل سيصل إليها مستخدمو الآيفون والأيباد من خلال متصفح سفاري وكل ما يلزم لتشغيلها هو الاشتراك بخدمة GetForce Now واتصال إنترنت ثابت.

صورة تجريبية

وستكون اللعبة موجودة على خدمة GetForce Now بصورة تجريبية ومتاحة لكافة المشتركين لاختبار سعة الخادم وجودة الرسومات، وأداء عناصر التحكم الجديدة.

وسيتم قبول الأعضاء في الإصدار التجريبي على دفعات على مدار الأسابيع المقبلة.

متاحة لأصحاب الحسابات المجانية

ونوهت شركة نيفيديا أن تجربة اللعبة ستكون متاحة حتى لأولئك المشتركين أصحاب الحسابات المجانية على منصة GetForce Now والذين سوف يحصلون على تجربة لعب لمدة ساعة يومياً.

ويعد أصل الخلاف بين أبل وجوجل من ناحية وبين شركة Epic Games من ناحية أخرى هو قيام الأخيرة بتوفير طرق دفع بديلة عن طريقة الدفع الإجبارية من خلال متجر الآب ستور، مما يمنع أبل من الحصول على عمولتها عن كل عملية شراء.