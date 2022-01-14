مشاورات أمريكية روسية تركّزت حول الانتخابات الليبية

14 يناير، 2022 10:33 ص
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لقاء بين سفيرا أمريكا وروسيا لدى ليبيا
لقاء بين سفيرا أمريكا وروسيا لدى ليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لدى ليبيا مباحثات حول مستجدات الوضع في ليبيا تركّزت حول الانتخابات.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن السفير، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الروسي، جمشيد بولتايف، التقيا يوم الخميس في تونس لمقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي.

وسبق أن أجرى السفير الأمريكي عدة محادثات مع مسؤولين ليبيين تركزت حول المحافظة على زخم الانتخابات في البلاد.

كما سبق للقائم بالأعمال الروسي أن التقى مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ليبيا. حيث أكد وليامز أنهما شدّدا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية.

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14 يناير، 2022 10:33 ص
18

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