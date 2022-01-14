مشاورات أمريكية روسية تركّزت حول الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا24

أجرى سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لدى ليبيا مباحثات حول مستجدات الوضع في ليبيا تركّزت حول الانتخابات.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن السفير، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الروسي، جمشيد بولتايف، التقيا يوم الخميس في تونس لمقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي.

التقى السفير نورلاند والقائم بالأعمال الروسي جمشيد بولتايف اليوم في تونس لمقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في #ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي. pic.twitter.com/bPbSndeKid — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 13, 2022

وسبق أن أجرى السفير الأمريكي عدة محادثات مع مسؤولين ليبيين تركزت حول المحافظة على زخم الانتخابات في البلاد.

1/2 السفير نورلاند: "ناقشت عبر الهاتف اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخطوات التالية في العملية الانتخابية. #ليبيا pic.twitter.com/T5JVF3NYFI — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 12, 2022

كما سبق للقائم بالأعمال الروسي أن التقى مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

أجريتُ لقاءً مميزاً اليوم في تونس مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، السيد جَمشيد بولتايف، حول التطورات الأخيرة في ليبيا. شدّدنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية. pic.twitter.com/j5kDvmAnL8 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 11, 2022

وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ليبيا. حيث أكد وليامز أنهما شدّدا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية.