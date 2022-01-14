جزء جديد من مسلسل “مرايا” باللهجة والزي الليبيين

أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر فنية عن اتجاه الفنان السوري ياسر العظمة لإنتاج مسلسل “مرايا” خارج الإطار السوري.

حيث وافق ياسر العظمة حسبما رصدت منصة تريند، على إنتاج العمل باللهجة والزي الليبيين .

ملامح العمل

وأكد رجل الأعمال الليبي عبد المجيد الزنتوتي قبول العظمة لهذا العرض الذي قدم له .

ونشر الزيتوتي صورة جمعته مع العظمة عبر تويتر، متحدثاً عن بعض ملامح العمل الجديد.

ولفت إلى أن الهدف منه تسليط الضوء على الأوضاع الليبية، والفساد الذي أنهك الليبيين.

فضح الطبالين

فقال الزنتوتي “الهدف من العمل هو فضح الطبالين في ليبيا ليتركوا الشعب في حالة ويخففوا عليه”.

ولم يتضح حتى الآن ما إن كان المقصود تحويل ذات اللوحات في مرايا السورية من خلال العمل الليبي.

أم أن المقصود هو فكرة العمل، وتطبيقها ضمن إطار السلسلة الشهيرة “مرايا”.

طريقة ساخرة

من جانبه لم يعلّق الفنان السوري ياسر العظمة على هذه الأنباء المتداولة حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وتحاكي الحلقات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سورية بطريقة ناقدة وساخرة.

وعرض قبل أشهر قليلة مسلسل “السنونو” لياسر العظمة، والذي جرى تصويره في الإمارات.

إلا أن العمل الجديد لم يكتب له النجاح المرجو مقارنة بأجزاء سلسلة “مرايا”.

غياب 8 سنوات

حيث أنه لم يكن شبيهاً باللوحات التي تربى عليها معظم السوريين والعالم العربي وكانت مرآة حقيقية لأحوالهم.

الجدير بالذكر أن “ السنونو” أعاد الفنان السوري ياسر العظمة إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب 8 سنوات.

وشارك في العمل نخبة من الفنانين العرب من جنسيات مختلفة، من بينهم عابد فهد وديمة الجندي ومرح جبر.