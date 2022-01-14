قُرب إعادة افتتاح مركز بنغازي لتأهيل الأطفال المتعددي الإعاقة

14 يناير، 2022 9:25 ص
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أخبار ليبيا24

أعلن، صندوق التضامن الاجتماعي، عن قرب إعادة افتتاح مركز بنغازي لتأهيل الأطفال المتعددي الإعاقة، الواقع بمنطقة الحدائق.

وذكر الصندوق، أن اللجنة المكلفة بتجهيز مركز بنغازي لتأهيل الأطفال المتعددي الإعاقة قامت بتزويد المركز باحتياجاته من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وقال الصندوق، إن اللجنة سلمت صباح يوم الخميس الدفعة الأولي من تجهيزات المركز بحضور مدير مركز بنغازي لتأهيل الأطفال متعددي الإعاقة واللجنة المكلفة.

وشملت التجهيزات 48 سريرا طبيا و48 فراشا طبيا، إضافة إلى بعض الأجهزة العلاجية لوحدة العلاج الطبيعي بالمركز.

وأكد الصندوق، أنه سوف يتم تسليم باقي التجهيزات الخاصة بالمركز خلال الأسبوع القادم.

ولفتت إلى أنه ستتم إعادة افتتاح المركز خلال الأيام القليلة القادمة ليستأنف مهامه الإنسانية اتجاه الفئات المنوطة بخدمته.

 

14 يناير، 2022 9:25 ص
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