 غوتيريش: البعثة الأممية تعمل جاهدة لتهيئة ظروف الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّ الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف مع الأطراف الليبية من أجل إجراء الانتخابات في البلاد، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح غوتيريش أنّ مستشارته ستيفاني ويليامز تعمل بكل جد مع الأطراف المعنية في ليبيا.

وذلك بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتحريك الأمور قدما إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

ولفت غوتيريش إلى أنه أصبح عنصرا إيجابيا يتمثل في أنه بإمكان مجلس النواب أن ينعقد بكل أعضائه، من كل أنحاء ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لتشكيل لجنة تضع خارطة طريق.

وأضاف غوتيريش أنّ الأمم المتحدة تعمل الآن مع كل الأطراف لضمان أن تسمح خارطة طريق من إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأنّه من الضروري إنشاء مؤسسات شرعية في ليبيا.