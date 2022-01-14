طرابلس.. الدبيبة يفتتح دار الوفاء لرعاية العجزة بعد صيانتها

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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من الصيانة وإعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة للدبيبة للاطلاع على الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حيث استمع إلى ملاحظات نزلاء وموظفي الدار على أعمال التطوير.

وبحسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، كان الدبيبة في زيارة سابقة للدار قد أعطى تعليماته بالصيانة العاجلة لمرافق الدار حرصًا على راحة النزلاء.

وفي وقت سابق قال الدبيبة إن وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة، متهمًا إداراتها برفض التغيير.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن القطاع يعاني من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد.