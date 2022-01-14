صنع الله: نهاية 2021 سجلت انتعاشةً وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن نهاية 2021 سجلت انتعاشةً وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016.

وأضاف صنع الله أن أسعار النفط لم تبلُغ أعلى مستوياتها بعدُ، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع ما لم تتغير أساسيات السوق وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب.

وأوضح أن قدرة قطاع النفط الليبي على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية، ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات.

وشدد على دوائر اتخاذ القرار في البلاد معالجة الميزانيات المعطّلة والمعطوبة، وألّا تتعامى عن سلامة الأصول النفطية التي يجب المحافظة عليها.

ولفت إلى أنه في 2020، تحفظت المؤسسة على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب لتحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، فأنقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس، وحققت فوائض مالية خلال 2021.

وقال :”لولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزانة العامة الآن فارغة والعجز يسيطر على الموازنة، ولبلغت احتياطيات المركزي أدنى مستوياتها”.

وتابع :”الرابحون من استثمار الإتاوات والضرائب المحتجزة هم أبناء الشعب الليبي، والمؤسسة تطمئن الجميع أنها الحارس الأمين لثروة البلاد النفطية”.