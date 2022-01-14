صنع الله: نهاية 2021 سجلت انتعاشةً وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية

14 يناير، 2022 11:48 م
4
مصطفى صنع الله
مصطفى صنع الله

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن نهاية 2021 سجلت انتعاشةً وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016.

وأضاف صنع الله أن أسعار النفط لم تبلُغ أعلى مستوياتها بعدُ، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع ما لم تتغير أساسيات السوق وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب.

وأوضح أن قدرة قطاع النفط الليبي على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية، ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات.

وشدد على دوائر اتخاذ القرار في البلاد معالجة الميزانيات المعطّلة والمعطوبة، وألّا تتعامى عن  سلامة الأصول النفطية التي يجب المحافظة عليها.

ولفت إلى أنه في 2020، تحفظت المؤسسة على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب لتحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، فأنقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس، وحققت فوائض مالية خلال 2021.

وقال :”لولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزانة العامة الآن فارغة والعجز يسيطر على الموازنة، ولبلغت احتياطيات المركزي أدنى مستوياتها”.

وتابع :”الرابحون من استثمار الإتاوات والضرائب المحتجزة هم أبناء الشعب الليبي، والمؤسسة تطمئن الجميع أنها الحارس الأمين لثروة البلاد النفطية”.

14 يناير، 2022 11:48 م
4

مقالات ذات صلة

الوطنية لحقوق الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان قلقة من  استخدام القوة المفرطة مع مهاجرين في طرابلس

15 يناير، 2022 12:23 ص
مرتضى كرانفيل

مرتضى كارنفيل: ليبيا الشريك التجاري الثاني لتركيا في أفريقيا بعد مصر

15 يناير، 2022 12:08 ص

اللافي ونورلاند يؤكدان على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم

14 يناير، 2022 11:23 م

الحويج يبحث السياسة العامة للدولة وسبل معالجتها

14 يناير، 2022 11:01 م
زر الذهاب إلى الأعلى