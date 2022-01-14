شباب الجبل يهدر الفوز أمام خليج سرت في آخر دقيقة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اقتنص فريق خليج سرت نقطه ثمينة بتعادله أمام ضيفه شباب الجبل اليوم الجمعة بنتيجة 2-2 .. في مباراة جمعت الفريقين على أرضية ملعب أجدابيا في الجولة 8 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وغابت الأهداف عن دقائق الشوط الأول للمباراة، وجاء الشوط الثاني مغايرا أداء وأهداف .

تقدم أبناء شحات بهدف المحترف الايفواري “ادجا نقوبو” في الدقيقة “59”، وأدرك خليج سرت التعادل بهدف المبروك الرحال بالدقيقة “63” .. ليعود جلال الزوي ويتقدم بالنتيجة لفرسان قورينا في الدقيقة 57 .

ولم يستلم فريق خليج سرت وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90+4 سجل منها بشير الكرامي هدف التعادل بشكل مثير .

وبهذا التعادل، أضاف شباب الجبل نقطة لرصيده ليصبح “7” نقاط في الترتيب الثامن .. بينما بقي خليج سرت في قاع المجموعة الأولى برصيد “3” نقاط فقط .