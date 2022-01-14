سبل السلام تعلن إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد

أخبارليبيا24

أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش في مدينة الكفرة إغلاق المنفذ الحدوي مع دولتي السودان وتشاد.

وشددت الكتيبة على جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي.

وفي تصريحات صحفية أعلن مكتب إعلام الكتيبة أن قرار إغلاق المثلث الحدودي مع السودان جاء نتيجة انتشار عصابات مسلحة تمهتن النصب والحرابة والاعتداء على الليبيين.

وأوضحت مكتب الإعلام أن المثلث الحدودي الواقع في الجانب السوداني هو سوق تجاري تمارس فيه الأنشطة التجارية بين البلدين.

وأفاد المكتب أن المثلث يخضع للتأمين من القوة المحلية وقوة الدعم السريع التابعتين للجيش السوداني المنسحبتين لأسباب غير واضحة.

ولفت المكتب إلى أن العصابات المنتشرة في المثلث الحدودي قتلت قبل يومين شابا من مدينة الرياينة وآخر من مدينة الكفرة موضحًا أنه يوجد شباب ليبيون في الأراضي السودانية حاليا، ومصيرهم مجهول.