مارتي : لم أرى مثل دمار مدينة بنغازي ولاحتى في أفغانستان واليمن

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قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا نيكولا مارتي إن ليبيا تحتاج لالتزام طويل الأمد من الجهات الإنمائية. لإعادة أنظمة الصحة والمياه والطاقة .

وأضاف مارتي في حوار أجراه مع صحيفة “ديلي نيوز” إن عمل لأكثر من 25 عاما في دول مثل أفغانستان واليمن .. لكنه لم يشاهد مثل الدمار وسط مدينة بنغازي .

خطة للإصلاح

وأشار مارتي بأنهم يعملون منذ شهور على خطة رئيسية لإصلاح نظام الصرف الصحي ببنغازي .. مشيرا إلى أن اللجنة الدولية لن تقوم وحدها بإصلاح نظام الصرف الصحي .. حيث إن رسم الخطة والتأكد من أنها تتضمن جميع المعايير أمر مكلف للغاية .

وأكد في ذات المقابلة بأنهم شرعوا في التواصل مع الممولين الدوليين مثل البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الأفريقي للترويج للخطة ومشاركتها بمجرد إطلاقها رسميًا. ومن المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول نهاية عام 2022.

دمار 30 %

وفي وقتًا سابق، كشف رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أن نسبة الدمار وصلت 30% بسبب الإرهاب والحرب في بنغازي .. فهناك مناطق دُمرت بالكامل على أيدي الميليشيات كحي الصابري فضلاً عن تدمير محطات رفع وضخ المياه وشبكات الصرف الصحي وتفجير الجسور.

ووصف الوضع الراهن بكونه محاولة للنهوض وسط كم هائل من التحديات .. موضحاً أن جهود البرلمان والحكومة الليبية كبيرة في مساعدة الأهالي وتأمين احتياجاتهم وعودة النازحين .

وضع البنية التحتية مؤسف

وأشار إلى أن بنغازي التي تعد ثانية كبرى المدن الليبية تسلمت ما يقرب من 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية من الحكومة .. في حين تتطلب إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية ليس مجرد مبالغ مالية مضاعفة بل أيضاً إرادة سياسية مستقرة ومتفرغة للبناء.

كما قال إن وضع البنية التحتية للمدينة مؤسف للغاية فشبكة الصرف الصحي تكاد تكون منهارة ومحطات الرفع والضخ لم يطرأ عليها أي تجديد أو صيانة منذ عام 1988 .

وفيما يتعلق بالجانب البيئي نوّه إلى أن قنوات الصرف الصحي المتضررة يتسرب منها الكثير وهو ما يسبب تلوثاً للشواطئ ومشكلات بيئية عديدة.