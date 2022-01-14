منذ  2016 .. تحلل جثث مقاتلي داعش في مصراتة ومطالب بـ”حل سريع”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تتحلل مئات من جثث مقاتلي تنظيم داعش الذين قُتلوا في معارك تحرير مدينة سرت عام 2016م .. في الثلاجات (البرادات) خارج مدينة مصراتة .. وسط مطالب بضرورة إيجاد ”حل سريع“.

ووفق وكالة ”رويترز“، يمثل مصير الجثث، تذكرة قاسية بحالة الفوضى التي كان من المفترض أن تعالجها الانتخابات التي لم تر النور.

تخزين “742” جثة

وكانت الحكومة جمعت الجثث من ساحات القتال والقبور غير الرسمية في 2016، لكن لم يتم الاتفاق على طريقة أو مكان لدفنها.. وما زالت 742 جثة مخزنة في زاوية يعلوها الغبار بمجمع في جنوب شرق مصراتة.

استمر الصراع في ليبيا، وتبدلت خطوط المواجهة، وتغيرت الحكومات والأوضاع في الأزمة المالية.. وبمرور الوقت، بدأت الجثث تتحلل، مع انقطاع الكهرباء عن حاويات التبريد.

رائحة الجثث

وفي المجمع الذي تديره وحدة شرطة وتحيط به أسوار وكاميرات مراقبة أمنية، تفوح رائحة الجثث المتحللة .. وتنمو الأعشاب بين الحاويات وتقف خيمة الطب الشرعي المهجورة تحت أشعة الشمس.

يقول صلاح أحمد من وحدة الشرطة التي تدير المجمع ”انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يزيد الوضع سوءا و(ينشر) الرائحة الكريهة“.

كان الغرض من تجميعها في الأصل هو تحديد هوية أصحابها ودفنهم بشكل مناسب.. لكن، حتى المقاتلين الذين تم التعرف عليهم من خلال الوثائق أو بمساعدة رفاق سابقين .. لم تهتم الدول الأجنبية أو أفراد الأسر باستلام جثثهم، تاركين الأمر لحكومة طرابلس.

مقبرة مخصصة للمهاجرين

وفشلت خطة تتضمن تخصيص مقبرة في مدينة سرت، التي سيطر عليها داعش في 2015، وظلت في قبضته لأكثر من عام، عندما تغيرت خطوط المواجهة .

وتعثرت خطة أخرى لدفنهم في مقبرة مخصصة أصلا للمهاجرين الذين لاقوا حتفهم أثناء محاولة المرور عبر ليبيا إلى أوروبا.. وكان السبب هذه المرة أن المقبرة لم تكن كبيرة بما يكفي .

تخصيص ميزانية

وتقول وحدة الشرطة التي تدير المجمع، إن الحكومة المؤقتة خصصت ميزانية لدفن الجثث قريبا.. لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد أو مكان للدفن .

وتقول رويترز، إن ”حكومة الوحدة الوطنية لم ترد على طلب للتعليق، السلطات في طرابلس لديها أولويات أخرى وسط صراع سياسي أجهض الانتخابات .. وتنافس مستمر بين قوى محلية يفرض كل منها سيطرته على جزء خاص به“.

وكانت الأنظار تتطلع للانتخابات، التي كان يُفترض إجراؤها في الشهر الماضي .. على أنها طريق محتمل للمضي قدما، بما يمنح حكام ليبيا الجدد تفويضا أكثر وضوحا للتعامل بشكل حاسم مع الآثار المروعة للحرب.. لكن الانتخابات لم يُكتب لها الحياة ولم تُجرَ قط وسط خلافات بين الفصائل المتنافسة حول القواعد الأساسية الحاكمة لها.

متشددون استغلوا الفوضى

انهارت ليبيا بعد ثورة 2011 ضد معمر القذافي، عندما دبت الخلافات بين الجماعات المتمردة المنتصرة .. وتنازعت الفصائل السياسية على السيطرة على ثروات الدولة.

في خضم هذه الفوضى، ومن رحم انتفاضات الربيع العربي بأماكن أخرى، ظهرت موجة جديدة من التشدد .. وبدأ أنصار تنظيم داعش في شن هجمات والاستيلاء على أراض، من بينها مدينة سرت.

وتسلل المئات من المؤيدين الأجانب للجماعة إلى ليبيا على أمل الانضمام إلى المقاتلين المحليين الذين احتشدوا لنُصرة قضيتها.

وبعد دحر داعش في سرت أواخر 2016، تُركت مئات من جثث المسلحين تحت الأنقاض أو في قبور حفرها رفاقهم على عجل.