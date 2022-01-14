النصر يقلب تأخره أمام الصداقه لفوز بثلاثية

14 يناير، 2022 1:14 ص
0
فريق النصر
فريق النصر

أخبارليبيا24

قلب النصر تأخره أمام الصداقة بهدف إلى فوز بثلاثية الخميس على ملعب شهداء بنينا في الجولة 8 من منافسات الدوري الليبي.

فاجأ فريق الصداقة مضيفه بخطف هدف التقدم للمهاجم طه برواق في الدقيقة 19 وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

وعاد النصر لأجواء اللقاء في الشوط الثاني. ونجح في هز شباك ضيفه في ثلاث مناسبات  الأولى عبر المهاجم عامر التاورغي في الدقيقة 49.

وهدف ثاني للمدافع أحمد المقصي في الدقيقة 60 بتسديدة قوية وأكمل البرازيلي باولينهو ثلاثية الفحامة بشكل جميل.

ولم يفقد النصر أي لقاء على ملعبه ونجح في تسجيل 3 انتصارات بملعبه وخسر الصداقة مباراته الثانيه على التوالي.

وبهذا الفوز. أضاف النصر 3 نقاط عزز بها ترتيبه الثالث في المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وتجمد رصيد أبناء شحات عند 7 نقاط في المركز السابع بعد 8 جولات.

14 يناير، 2022 1:14 ص
0

مقالات ذات صلة

التعاون

التعاون يحقق ثاني انتصاراته في الدوري الممتاز

14 يناير، 2022 12:25 ص
نادي النصر

نادي النصر يمتنع عن اللعب في الدوري احتجاجا على أحداث مباراة الصداقة

13 يناير، 2022 11:49 م

قبل المواجهة مع الاتحاد.. الأولمبي يفسخ عقد مدربه التونسي لطفي جبارة

13 يناير، 2022 2:06 م

ديوكوفيتش: أخطأت لدى تعبئة استمارة الدخول إلى إستراليا

13 يناير، 2022 12:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى