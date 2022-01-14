النصر يقلب تأخره أمام الصداقه لفوز بثلاثية

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قلب النصر تأخره أمام الصداقة بهدف إلى فوز بثلاثية الخميس على ملعب شهداء بنينا في الجولة 8 من منافسات الدوري الليبي.

فاجأ فريق الصداقة مضيفه بخطف هدف التقدم للمهاجم طه برواق في الدقيقة 19 وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

وعاد النصر لأجواء اللقاء في الشوط الثاني. ونجح في هز شباك ضيفه في ثلاث مناسبات الأولى عبر المهاجم عامر التاورغي في الدقيقة 49.

وهدف ثاني للمدافع أحمد المقصي في الدقيقة 60 بتسديدة قوية وأكمل البرازيلي باولينهو ثلاثية الفحامة بشكل جميل.

ولم يفقد النصر أي لقاء على ملعبه ونجح في تسجيل 3 انتصارات بملعبه وخسر الصداقة مباراته الثانيه على التوالي.

وبهذا الفوز. أضاف النصر 3 نقاط عزز بها ترتيبه الثالث في المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وتجمد رصيد أبناء شحات عند 7 نقاط في المركز السابع بعد 8 جولات.