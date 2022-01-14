الخارجية تروي تفاصيل استعادة ليبيا لقطعة أثرية نادرة سرقت من شحات وهربت إلى أمريكا

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قالت الخارجية الليبية، إن السفارة الليبية في واشنطن نجحت في استعادة قطعة أثرية نادرة سرقت من مدينة شحات وهربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت، في بيان، أنه جرت محاولة بيع هذه القطعة المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي” في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك “معرض افروديت”.

بلاغ للسفارة الليبية

كما أوضحت، أن بداية القصة تعود إلى بلاغ تلقته السفارة الليبية في واشنطن من مصلحة الآثار الليبية حول محاولة بيع القطعة الأثرية المنهوبة.

نجحت السفارة الليبية في واشنطن @LibyainUSA من استعادة قطعة أثرية ليبية نادرة معروفة باسم "الرأس الرخامي الجنائزي " سرقت من مدينة شحات ، وجرت محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك. pic.twitter.com/KHI8wULPDd — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) January 13, 2022

وقالت، قامت السفارة على إثر هذا البلاغ وعلى الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، ونجحت في إيقاف عملية البيع.

تحقيقات استمرت لـ3 سنوات

وأضافت الخارجية، أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، والتي استمرت قرابة الثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن السفارة الليبية استمرت طوال هذه المدة بمتابعة القضية. والتواصل مع كافة الجهات المعنية، لمعرفة المستجدات والتعجيل باستعادة القطعة الأثرية المسروقة.

وقال، “تكللت جهود السفارة بالنجاح. وأبلغت من قبل مكتب مكافحة الاتجار بالآثار لدى المدعي العام. لمقاطعة نيويورك بانتهاء التحقيقات الفيدرالية. ووقف عملية البيع، وإعادة ” الرأس الرخامي الجنائزي” إلى موطنه الأصلي”.

وذكرت الخارجية، أن السفير الليبي توجه رفقة القائم بالأعمال إلى نيويورك. وجرت مراسم استلام القطعة الأثرية النادرة يوم 12 يناير 2022 ونقل “الرأس الرخامي الجنائزي ” إلى مقر السفارة بواشنطن.

ولفتت الخارجية إلى أن هذه القطعة هي القطعة الأثرية الليبية الثانية. التي نجحت السفارة في استعادتها، والمحفوظة حاليا بمقر السفارة بواشنطن .