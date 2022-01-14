التعاون يحقق ثاني انتصاراته في الدوري الممتاز

14 يناير، 2022 12:25 ص
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التعاون
التعاون

أخبارليبيا24

تغلب فريق التعاون الخميس على ضيفه دارنس بهدفين نظيفين. على أرضية  ملعب أجدابيا لحساب  الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

افتتح عزيز الحمادي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 47 وأكمل  جعفر الشلوي الثنائية في الدقيقة 67  لينتهى اللقاء 2-0.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في مناسبتين للاعب دارنس حسام عبد المجيد ولاعب التعاون محمد لسا في الدقيقة 90+2.

وسجل التعاون فوزه الثاني هذا الموسم من جانبه خسر دارنس ثالث مبارياته بعد 8 جولات.

وبهذا الفور رفع السحارة رصيدهم من النقاط إلى  8 نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد دارنس عند 9 نقاط في المركز الخامس.

14 يناير، 2022 12:25 ص
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