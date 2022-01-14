الأهلي طرابلس ينجح في ضم “محمد الترهوني”

أخبار ليبيا 24-خاص

نجحت إدارة نادي الأهلي طرابلس في ضم الظهير الأيسر، محمد الترهوني، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ضم الترهوني بعد فترة من المفاوضات مع اللاعب الذي فضل فيها اللاعب نادي الأهلي طرابلس على عدة عروض منها الإسماعيلي المصري.

وسبق للاعب ارتداء قميص فريق العاصمة الليبية بالموسم الماضي وقدم معه أداءً مميزاً وشارك معه في البطولة الأفريقية.

ويعد الترهوني صحاب 30 عاما من أحد أبرز اللاعبين الليبيين في مركز الظهير الأيسر ويمتلك خبرة كبيرة كونه لعب محليا مع الاتحاد والأهلي طرابلس وعربيا مع سموحه المصري.

يذكر أن الفريق يسعى لدعم صفوفه في الانتقالات الشتوية.

وذلك للتأهل لسداسي الدوري الليبي والظهور بشكل مميز في دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل زملاء محمد نشنوش المركز الخامس في المجموعة الثانية للدوري الليبي بفارق 5 نقاط عن المتصدر الاتحاد.