الأرصاد: استمرار موجة البرد في ليبيا ومن المتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية

14 يناير، 2022 11:21 ص
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أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، استمرار موجة البرد القارس على معظم المناطق الليبية.

ولفت المركز، في نشرته اليوم، إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 16) مئوية ولا تتجاوز (09) مئوية على المرتفعات الجبلية.

نزول حبات البرد

وذكر، أن من المتوقع سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية. لافتًا إلى أن الأمطار قد يتخللها نزول حبات البرد وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

 

تساقط الثلوج

وقال إن من الواجب أخذ الحيطة والحذر. وأشار إلى احتمالية تساقط ثلج خفيف على بعض المرتفعات الجبلية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شمال شرق ليبيا ستشهد تكاثرا للسحب يوم الغد ويتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.

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14 يناير، 2022 11:21 ص
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