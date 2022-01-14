الأرصاد: استمرار موجة البرد في ليبيا ومن المتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، استمرار موجة البرد القارس على معظم المناطق الليبية.

ولفت المركز، في نشرته اليوم، إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 16) مئوية ولا تتجاوز (09) مئوية على المرتفعات الجبلية.

نزول حبات البرد

وذكر، أن من المتوقع سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية. لافتًا إلى أن الأمطار قد يتخللها نزول حبات البرد وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

#أخبارليبيا24 |#ليبيا | #طقس| الأرصاد: استمرار موجة البرد على أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية يتخللها نزول حبات البرد. pic.twitter.com/bqgSvVAitq — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) January 14, 2022

تساقط الثلوج

وقال إن من الواجب أخذ الحيطة والحذر. وأشار إلى احتمالية تساقط ثلج خفيف على بعض المرتفعات الجبلية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شمال شرق ليبيا ستشهد تكاثرا للسحب يوم الغد ويتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.