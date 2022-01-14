إنفوجرافيك.. معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021
معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021 كما صدرت من إدارة الخزانة العامة
الباب ألاول
المرتبات وما في حكهما
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.9%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 38.5%
الباب الثاني
النفقات التسييرية والتشغيلية
نسبة التحويلات إلى الرصيد 100.0%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 9.3%
الباب الثالث
مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الاعمار
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.4%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 20.3%
الباب الرابع
نفقات الدعم
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.2%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 24.3%
الباب الخامس
نفقات الطوارئ
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.9%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 7.6%
الأجمالي
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.6%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 100.0%