إنفوجرافيك.. معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021

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معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021 كما صدرت من إدارة الخزانة العامة

الباب ألاول

المرتبات وما في حكهما

نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.9%

نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 38.5%

الباب الثاني

النفقات التسييرية والتشغيلية

نسبة التحويلات إلى الرصيد 100.0%

نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 9.3%

الباب الثالث

مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الاعمار

نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.4%

نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 20.3%

الباب الرابع

نفقات الدعم

نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.2%

نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 24.3%

الباب الخامس

نفقات الطوارئ

نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.9%

نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 7.6%

الأجمالي

نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.6%

نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 100.0%