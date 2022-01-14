إنفوجرافيك.. معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021

14 يناير، 2022 11:45 م
5

أخبارليبيا24_إنفوجرافيك

معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021 كما صدرت من إدارة الخزانة العامة

الباب ألاول
المرتبات وما في حكهما
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.9%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 38.5%

الباب الثاني
النفقات التسييرية والتشغيلية
نسبة التحويلات إلى الرصيد 100.0%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 9.3%

الباب الثالث
مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الاعمار
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.4%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 20.3%

الباب الرابع
نفقات الدعم
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.2%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 24.3%

الباب الخامس
نفقات الطوارئ
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.9%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 7.6%

الأجمالي
نسبة التحويلات إلى الرصيد 99.6%
نسبة الباب إلى الانفاق الكلي 100.0%

إنفوجرافيك.. معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021
إنفوجرافيك.. معدلات ونسب الانفاق الحكومي للعام 2021
14 يناير، 2022 11:45 م
5

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