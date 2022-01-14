أكثر من 20 مليون دولار قدمتها أمريكا لليبيا لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن بلادها قدمت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا وقدمت 1.4 مليون لقاح إلى ليبيا.

وأضافت السفارة، أن الدعم الأمريكي ساعد في إيصال الأكسجين المهم ومعدات سلسلة التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم.

1/2 حتي اليوم، قدمت الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا وقدمت 1.4 مليون لقاح إلى #ليبيا https://t.co/F4hCXRVvIC — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 14, 2022

وكانت الصحة في ليبيا قد تسلمت في ديسمبر 2021 نحو 1.2 مليون جرعة لقاح. مقدمة من الولايات المتحدة إلى ليبيا لتعزيز مواجهة جائحة كوفيد-19.

وجرى تسيير وصول الشحنة عن طريق منظمة الطفولة (يونيسيف) التابعة للأمم المتحدة في إطار مبادرة کوفاکس.

وتقول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في ليبيا إنها جهدها يركز على تعزيز الاستقرار والاعتماد على الذات من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى الضرورية لاستقرار ليبيا على المدى القريب والتنمية على المدى الطويل.

وأضافت، أن المساعدة الإنمائية تدعم عملية الاعتماد على الذات من خلال تعزيز العمليات السياسية التمثيلية. وتحسين البيئة التمكينية للأعمال، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. إضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات على معالجة دوافع عدم الاستقرار والصراع.