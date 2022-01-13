ويليامز تبدأ جولة دولية تشمل تركيا ومصر دعما لانتخابات ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بدأت المستشارة الأممية استيفاني ويليامز جولة مكوكية من تونس لتشمل تركيا ومصر بهدف “حلحلة” الأزمة الليبية ودعم الانتخابات.

وكشفت مصادر بالبعثة الأممية عن وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لتركيا .. للقاء مسؤولين بأنقرة لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

الزخم الانتخابي

وأوضحت المصادر أن وليامز ستتجه من أنقرة إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين لدعم الاستمرار في عملية سياسية شاملة للجميع والحفاظ على الزخم الانتخابي.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو المقبل .. مؤكدة أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الصناديق.

الترشح للانتخابات قرار ليبي

وأضافت أنها تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها بأسرع وقت، موضحة أن تحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات قرار ليبي، والأمم المتحدة ليست مختصة بذلك.

وتابعت أنها واثقة من إمكانية الاستمرار في الاستجابة لأصوات الليبيين الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة.

إعادة إحياء الحوار

ومنذ وصولها إلى ليبيا في 12 ديسمبر الماضي، التقت المستشارة الأممية عدداً كبيراً من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق الليبية .. وذلك لإعادة إحياء الحوار بين كافة الأطراف .

وأجرت وليامز أيضا عدة مباحثات مع دول الجوار .. خاصة تونس والجزائر والدول الفاعلة في الملف الليبي لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب وتحقيق تطلعات الشعب.

تنسيق الشركاء الدوليين

والتقت وليامز في وقت سابق، السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا.

وناقش الطرفان وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، وشددت على ضرورة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم لدعم عملية انتخابية تحترم الإطار الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والحاجة الملحة لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

خارطة طريق جديدة

ويحمّل الليبيون، البعثة الأممية مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وينتظر الليبيون، جلسات مجلس النواب التي من المقرر أن ترسم خارطة طريق جديدة بعد تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.

وعقد مجلس النواب، الإثنين الماضي، جلسة شملت تقديم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح إحاطة أمام المجلس .. والتي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير الجاري، كموعد للاستحقاق، إلا بزوال القوة القاهرة، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.

وانتهت الجلسة بتكليف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية .. لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.