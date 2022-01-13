وزير الاقتصاد يلغي قرارات بشأن مركز التوثيق وخدمات البيئة

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ألغى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارين يعطيان مركز المعلومات والتوثيق، الحقَّ في إصدار سجلات تجارية. بالمخالفة للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

وأعاد الحويج بذلك الاختصاص لمكتب السجل التجاري وأعطاه إذنا بتدشين المنظومة الإلكترونية. بعد سحب القرار رقم 221 القاضي بإصدار الشهادة السلبية للاسم التجاري إلكترونيا. وإلغاء القرار 935 القاضي باعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري.

وكان مدير مكتب السجل التجاري العام محمد بن كثير قد صرح في وقت سابق عن إمكانية تطوير نظام السجل التجاري الليبي. للانتقال من النظام الورقي إلى منظومة تستجيب للمتطلبات وتطوّر أداء السجل.

كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم(10) لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية من الإشعاع.

ونص القرار في مادته الأولى أن يمنع منعاً باتاً على مكاتب السجل التجاري المحلية قبول طلبات قيد او تجديد. مستخرجات السجل التجاري لأي شركة او تشاركية خاصة تتضمن اغراضها تقديم خدمات البيئة و الوقاية من الاشعاع. وذلك لارتباطها بالأمن القومي ، وصحة المواطن ، وحماية البيئة.

وألزم القرار بمادته الثانية مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب الرخص التجارية بعدم اصدار رخص الأنشطة المشار إليها. في المادة الأولى من القرار لقطاعات الخواص ويوقف تجديد اي ترخيص قائم يزاول ذات النشاط.

كما شدد القرار بمادته الثلاثة على كافة أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاصة تسوية أوضاعهم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.