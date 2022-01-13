نواب يعلنون برائتهم من حكومة “الفساد” برئاسة الدبيبة

أخبارليبيا24

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، برائتهم مما أسموها بـ “حكومة الفساد” برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد النواب في بيان مشترك أنهم لا يتحملون مسؤلية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها.

وطالبوا بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.

وطالب النواب أيضًا رئاسة مجلس النواب بتضمین بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وشددوا على أن تكون الحكومة مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.

ودعا النواب إلى ضرورة وقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن .