بعد فشلها في طرابلس .. الدبيبة يوهم أهالي نالوت بخطة عودة الحياة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مقر بلدية نالوت بعميد وأعضاء البلدية وممثلي القطاعات المختلفة بالمدينة.. وعدد من عمداء بلديات المدن المشاركة في احتفالية رأس السنة الامازيغية .

حيث عبر في بداية كلمته للحضور عن سعادته هذا الصباح بلقائهم وتوجه بالتهنئة للحضور بمناسبة رأس السنة الأمازيغية .. مؤكداً على أن الثقافة الامازيغية ثقافة لكل الليبيين وليس لفئة الأمازيغ والشعب الليبي للتعرف عليها.

وعبر الدبيبة عن سعادته بالتواجد بمدينة نالوت وبحضور عمداء البلديات الأخرى .. وأكد على سعي الحكومة في خدمة جميع مناطق ليبيا بما هو ممكن والسعي لتنفيذ ما هو غير ممكن حاليًا بجعله هدفاً مستقبلياً.

اسمنت نالوت

كما قام الدبيبة بزيارة لمشروع تنفيذ مصنع أسمنت نالوت والمستهدف ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة بعد توقف كافة الأعمال والعقود منذ سنة 2011 .

لما له من أهمية كبيرة لتنمية المنطقة الواقع في نطاقها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام .. حيث تابع الدبيبة موقع تنفيذ المشروع والخطوات العملية المتخذة للبدء الفعلي في تنفيذ هذا المشروع والذي سيوفر فرص عمل لشباب المنطقة ويساهم في عجلة البناء.

ويعتبر المصنع الذي يقع على بعد 20 كم جنوب مدينة نالوت وبمساحة تقدر ب75 هكتار .. تابعًا للشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة والمملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .. ومن المخطط أن تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً.

معبر وازن

وتوجه الدبيبة عقب المشاركة في احتفالية بالسنة الامازيغية 2972 في نالوت إلى بلدية وازن لتفقد معبر وازن الحدودي مع جمهورية تونس .

حيث اطلع رفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن وعدد من المسؤولين على سير العمل .

وتابع عن قرب الإجراءات المتخذة من قبل العناصر الجمركية والأمنية بالمعبر لضبط الحدود وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.