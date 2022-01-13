نادي النصر يمتنع عن اللعب في الدوري احتجاجا على أحداث مباراة الصداقة

أخبارليبيا24

أعلن مجلس إدارة نادي النصر أنه سيمتنع عن مواصلة اللعب في الدوري الليبي لكرة القدم احتجاجا على الأحداث التي وقعت في المباراة مع الصداقة.

وأضاف النادي في بيان له أن الامتناع عن اللعب سيستمر حتى تقديم الجناة إلى العدالة القضائية فردا فردا ولن يفلتوا بعد تم توثيق الأحداث.

وأبدى مجلس إدارة نادي النصر استنكاره للأحداث التي لحقت مباراة الصداقة بعد التعدي بالضرب على لاعبي الفريق الأول.

وأشار مجلس الإدارة إلى وجود إصابات بينهم لاعبي الفريق بالإضافة للإداريين والمركز الإعلامي للنادي.

وأكد مجلس إدارة نادي النصر أن الاعتداء تسبب في إتلاف المعدات الخاصة بالمركز الإعلامي من قبل جهاز الدعم المركزي التابع لمديرية أمن بنغازي.

وكان لاعب نادي النصر خالد مجدي وإداريي الفريق عرضوا للاعتداء بالضرب من قبل جهاز الدعم المركزي وإتلاف معدات المركز الإعلامي.