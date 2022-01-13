مسعودة الأسود تؤكد وصول شحنات الكتاب المدرسي

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أكدت وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 وصول شحنات من الكتاب المدرسي فعليا.

وأكدت الأسود في تصريحات أمس الأربعاء أن بقية المقررات الدراسية ستصل تباعا لمخازن التعليم.

وأوضحت أن المقررات الدراسية لم تتغير، ومادة الإنجليزي تخضع وفق الخطة التعليمية. إلى تطور طبيعي كل ثلاث سنوات

ونوهت إلى أنه في هذا العام جرى تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في الصفوف الخامس والسابع والتاسع تكملة لمنهج العام الماضي. وجُمدت مادة الحاسوب هذا العام.

في حين أشارت إلى أن زيادة عدد العاملين في قطاع التعليم سببها إحالة الموظفين بالشركات المنحلّة إبّان النظام السابق إلى قطاع التعليم. وهم قوة عاملة غير تربوية تشكل عبئا على التعليم.

يذكر أن نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي قال في تصريح لمنصة فواصل الأخبارية الأربعاء الماضي. إن المركز ينتظر الإفراج عن التفويض المالي الخاص بعمال المناولة. الذين لم يتحصلوا على رواتبهم لأكثر من سنة.

ونوه الوندي إلى خوف المركز من أن يصل الكتاب المدرسي ولا نتمكن من إيصاله إلى البلديات والمراقبات التعليمة.

في حين تابع ” لم نتمكن من توزيع الكتب المتوفرة في المخازن للسبب نفسه، وخاطبنا كل المسؤولين لكن دون جدوى”.

ونوه الوندي إلى أن وزير التعليم المكلف وعد بتحويل التفويض في أقرب وقت، وننتظر الإفراج لأكثر من أسبوعين ولا جديد.

في حين كان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قد قال في وقت سابق إن القيمة المالية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم وليست في حساب الوزير، ولم يتم التصرف فيها”.