كويتيون يهاجمون الفنانة أحلام ويصفونها بـ “الطقاقة”

أخبار ليبيا 24

وصف المحلل السياسي الكويتي مشعل النامي الفنانة الإماراتية أحلام بـ “الطقاطقة” وذلك لمناشدتها ‏أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده مشعل الأحمد .. بسبب حجرها 3 أيام في الكويت بعد إحياءها حفل زفاف في أحد الفنادق.

وقال النامي: “لا من هالطقاقة ولا من غيرها، وأنا أعتذر لمتابعيني على نزولي لمستوى أخاطب فيه الطقاقة هذه .. الصراحة أتمنى على الديوان الأميري تحريك قضية على الطقاقة أحلام لتطاولها ومناشدتها للمقام السامي. صاحب السمو أمير البلاد. وهذا الأمر ممنوع وفق القانون “.

فجر السعيد

وسبقت اللامي، الإعلامية فجر السعيد التي غردت على “تويتر” من دون ذكر اسم أحلام مباشرة: “بإختصار لمن لايريد أن يفهم لايجوز وفق القانون الكويتي مناشده سيدي صاحب السمو .. المناشده تكون للوزراء .. لأن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزراءه .. ولأنه ذاته لاتمس فالمخاطبة أو المناشده تكون للوزراء كلٍ بإختصاصه”.

منيرة دعيج

من جهتها، هاجمت الناشطة الكويتية منيرة فهد دعيج، الفنانة الإماراتية للسببب نفسه وكتبت في تغريدة لها عبر “تويتر” المقام السامي ما تخاطبه طقاقة”. مذيلةً تغريدتها بهاشتاج “احلام محتجزة في الكويت“.

أحلام غاضبة

وكانت أحلام قد عبرت عن غضبها واتهمت السلطات الكويتية بالتمييز في المعاملة. حيث تم منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، وتساءلت: “اللي وصلني اني لازم اقعد 72 ساعة. طيب فهد الكبيسي ليش سافر؟ ليش ما دخل في الحجر في عشرين علامة استفهام”.

يشار أن أحلام عادت إلى الإمارات وعبرت عن سعادتها بفيديوعبر “انستجرام” قالت فيه: “وصلنا أبو ظبي، تحية لكم من قلبي، أحب أشكر بلادي الإمارات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي. وسفيرنا في بلدي الثانية، الكويت، على تسهيلهم إجراءات خروجي ومغادرتي”.

وتابعت: “الحمد لله وصلنا أبو ظبي، الله لا يحرمني منكم، الله يطول عمر شيوخنا. ويحفظهم، ويخليهم تاج على رأسنا، ويحفظ الجميع، وإن شاء الله إلى عودة قريبًا إلى بلادي الثانية، الكويت“.